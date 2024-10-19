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11:45, 19 октября 2024Мир

Глава парламента Крыма заявил о переходе Украины под внешнее управление Запада

Глава парламента Крыма Константинов: Украина перешла под управление Запада

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о переходе Украины под внешнее управление Запада. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам Константинова, государство не в состоянии самостоятельно «освободиться от ярма».

«Сами они от этого ярма освободиться не в состоянии. Украина утратила собственную государственность и перешла под внешнее управление Запада. А оно базируется на поощрении своих выкормышей, опирающихся как на внешнюю поддержку, так и на силу остатков государственного аппарата, в основном — репрессивного», — заявил глава парламента, подчеркнув, что бессмысленно ждать оздоровления украинского государства.

Ранее в октябре Константинов высказался о тяге регионов Украины к России. По его словам, культивирование ненависти к русским привело к дискредитации Украины.

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      Екатерина Ештокина
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