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00:16, 19 октября 2024Спорт

В «Реале» пожалели о подписании Мбаппе

Журналист Молина: в «Реале» жалеют о подписании футболиста Мбаппе

Фото: Susana Vera / Reuters

Журналист Ромен Молина сообщил, что руководство мадридского «Реала» жалеет о приглашении в команду нападающего Килиана Мбаппе. Его слова приводит Daily Mail.

Журналист заявил, что подтверждает эту информацию. «Мне рассказали об этом не под запись», — подчеркнул он.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

Мбаппе перешел в мадридский «Реал» летом 2024 года. Контракт с футболистом подписан на пять лет — до конца сезона-2028/2029.

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      Анастасия Борисова
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