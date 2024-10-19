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04:14, 19 октября 2024Бывший СССР

«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». Порошенко рассказал о первых часах после начала СВО

Порошенко обвинил власти в бегстве из Киева в первые часы после начала СВО
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpess.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках.

В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны

Петр Порошенко экс-президент Украины

Он добавил, что в рамках 206 батальона занимался обеспечением эвакуации Бучи, Гостомеля, Ирпеня, выставлялись блокпосты, организовывалась оборона украинской столицы.

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16 октября 2024

Полковник охраны Зеленского приказал сдаться в случае входа российских войск в Киев

В мае британская газета The Times сообщила, что полковник Государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в первые дни специальной военной операции (СВО) отдал приказ своим подчиненным сдаться в том случае, если Вооруженные силы (ВС) России войдут в Киев.

По словам его коллег, полковник заявил, что они не Вооруженные силы Украины (ВСУ), а значит, у них нет конкретной задачи по защите страны. Также, по утверждению коллег, он добавил: «Мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

Сотрудники Госохораны умолчали об инциденте с приказом о сложении оружия и не доложили своему начальству, решив, что полковник очень эмоционально отреагировал на начало боевых действий в стране.

Полковников одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) задержали в начале мая. СБУ считает, что подозреваемые передавали секретную информацию российской стороне и искали военных, приближенных к охране президента, чтобы те могли взять Зеленского в заложники, а потом расправиться с ним.

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Порошенко усомнился в «плане победы» Зеленского

Петр Порошенко усомнился в эффективности «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.

Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете

Петр Порошенкоэкс-президент Украины

16 октября Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Всего он включает пять пунктов, озвученных общественности, и три секретных пункта, которые были представлены союзникам.

Первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Третий пункт — неядерное сдерживание России. Четвертый пункт — Киев предлагает Евросоюзу и США подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время. Согласно ему, украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.

Позднее украинский лидер сообщил, что тайные приложения «плана победы» получили конкретные страны-партнеры. Также Зеленский заявил о наличии первой реакции США на его «план победы» и уточнил, что представители Киева обсудили два пункта из документа. Это приглашение Украины в НАТО и усиление ВСУ.

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      Марина Совина
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