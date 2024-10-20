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20:16, 20 октября 2024Наука и техника

Кнопочные гаджеты начали возвращать свою популярность

WSJ: кнопочные гаджеты способны вытеснить сенсорные экраны

Фото: Firmbee.com / Unsplash

Кнопочные гаджеты оказались способны вытеснить сенсорные экраны, мода на которые стала уходить в прошлое. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание обратило внимание на 16-ю версию iPhone. Хотя долгие годы Apple стремился оборудовать смартфоны сенсорными экранами без физических элементов, в новом iPhone появилась отдельная кнопка для управления камерой. Свое решение компания объяснила желанием вернуть «привычное, тактильное ощущение клавиш», которое так любят пользователи.

«Тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец», — отмечается в статье. Кнопки начали возвращать свою популярность в сегменте электронных книг и бытовой техники. Этому явлению уже дали название — re-buttonization. Одна из причин использования кнопок — безопасность. Физические элементы необходимы, когда нужно как можно меньше отвлекаться на экран, что актуально для вождения автомобилей.

Кроме того, кнопочное управление является более простым. По словам экспертов, людям бывает удобнее совершать некоторые действия механически, без необходимости присматриваться к экрану. К тому же кнопочные гаджеты дешевле сенсорных в производстве.

Ранее сообщалось, что аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что новые смартфоны Apple будут незначительно отличаться от актуальных iPhone. Он отметил, флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи, отдельную кнопку для фото, Wi-Fi 7.

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      Юлия Юткина
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