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09:45, 20 октября 2024Спорт

Месси сделал хет-трик и вошел в историю MLS

Футболист Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром «Интер Майами»

Фото: Sam Navarro / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал хет-трик в заключительном матче Североамериканской главной лиги футбола (MLS) против «Нью-Инглэнд Революшн». Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счетом 6:2. На счету Месси стало 33 гола за американский клуб. Аргентинский футболист вошел в историю MLS как лучший бомбардир «Интер Майами».

3 октября Месси в составе «Интера» стал победителем регулярного чемпионата MLS. Для футболиста трофей стал 46-м в карьере.

Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Анастасия Борисова
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