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04:25, 20 октября 2024Россия

«Слова были реально сенсационные». Киселев раскрыл детали встречи Путина с главами ведущих СМИ стран БРИКС

Киселев: руководители СМИ стран БРИКС накоротке пообщались с Путиным

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Poo; / Globallookpress

Встреча президента России Владимира Путина с главами ведущих СМИ стран БРИКС вызвала большой интерес. Детали мероприятия раскрыл генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Киселев уточнил, что для представителей Египта и Латинской Америки «было очень много откровений» как по содержанию, так и по вниманию, которое они могли почувствовать со стороны президента.

Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные

Дмитрий Киселевгенеральный директор медиагруппы «Россия сегодня»

Он указал, что встреча российского лидера со СМИ стала «суперуспешной», так как Путин получил возможность обратиться к многомиллиардной аудитории. Киселев также отметил, что ни один политик не способен «думать в кадре» и глубоко подбирать слова так, как это делает глава России.

Путин пообщался с представителями ведущих СМИ стран БРИКС после встречи

Киселев рассказал, что руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось накоротке пообщаться с Владимиром Путиным после встречи. Он отметил, что по итогам мероприятия была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с российским президентом, «поскольку все были в восторге от общения с ним».

Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента

Дмитрий Киселевгенеральный директор медиагруппы «Россия сегодня»

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» подчеркнул, что атмосфера встречи была очень теплой. По его словам, было видно, что глава государства остался очень доволен. Киселев также добавил, что вопросы на встрече не согласовывались заранее.

Политолог указал на значимость личного участия Путина в форуме БРИКС

Как указал политолог, эксперт ЭИСИ, заместитель гендиректора КГ «Полилог» Никита Сетов, Владимир Путин последовательно на протяжении многих лет уделяет большое внимание такому объединению как БРИКС.

По мнению эксперта, авторитет президента России на международной арене безусловно повысил статус БРИКС. Участие первого лица — это прямой сигнал тем, кто уже сейчас является членами БРИКС, а также тем, кто собирается вступить в организацию или изъявил желание это сделать, добавил Сетов.

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«И одновременно, на самом деле, это очень важный сигнал в том числе и для тех, скажем так, военно-политических альянсов и других блоков, которые сегодня видят на самом деле в БРИКС очень серьезную для себя проблему», — отметил политолог.

Используемый российским президентом подход находит непосредственный отклик во многих странах, понимающих важность работы по развитию БРИКС, которую проводит Россия, заключил Сетов.

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      Маргарита Пименова
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