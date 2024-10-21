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09:14, 21 октября 2024Спорт

Белорусская теннисистка стала первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира

Фото: Florence Lo / Reuters

Представительница Белоруссии Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поменялась местами с Игой Свентек из Польши, которая стала второй ракеткой мира. Тройку сильнейших теннисисток замыкает американка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, которая поднялась с 11-й на 9-ю строчку. В топ-20 также россиянка Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е) и Мирра Андреева (17-е).

Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира. Ранее она лидировала в рейтинге WTA с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.

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      Алексей Гусев
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