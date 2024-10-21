Белорусская теннисистка стала первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира

Представительница Белоруссии Арина Соболенко возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поменялась местами с Игой Свентек из Польши, которая стала второй ракеткой мира. Тройку сильнейших теннисисток замыкает американка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, которая поднялась с 11-й на 9-ю строчку. В топ-20 также россиянка Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е) и Мирра Андреева (17-е).

Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира. Ранее она лидировала в рейтинге WTA с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.