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16:27, 21 октября 2024Забота о себе

Диетолог назвала полезные свойства винограда

Диетолог Мухина назвала виноград средством профилактики рака и болезней сердца

Фото: Maja Petric / Unsplash

В винограде, в зависимости от цвета, содержатся различные полифенолы, обладающие противовоспалительным эффектом, и антиоксиданты, помогающие клеткам восстанавливаться и замедляющие процессы старения, рассказала диетолог Марият Мухина. Полезные свойства винограда она назвала в разговоре радио Sputnik.

По словам Мухиной, виноград полезен для профилактики различных заболеваний. Она объяснила, что фиолетовый виноград содержит противораковые полифенолы, выводящие из организма тяжелые металлы и токсины. Красный и розовый виноград богаты антиоксидантом кверцитином, полезным при сердечно-сосудистых и вирусных заболеваниях. Зеленый виноград — источник магния, поддерживающего и сердце, и нервную систему, добавила диетолог.

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Она подчеркнула, что полезны и виноградные косточки, так как они содержат омега-3, омега-6 и клетчатку. При этом Мухина уточнила, что диабетикам этот продукт противопоказан, а здоровым людям можно съедать не более 200 граммов винограда или 50 граммов изюма в день.

Ранее диетолог Мелисса Джагер назвала пять продуктов для долголетия и здорового сердца. В их число она включила оливковое масло.

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      Вера Владзиевская
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