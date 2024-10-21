Диетолог назвала полезные свойства винограда

Диетолог Мухина назвала виноград средством профилактики рака и болезней сердца

В винограде, в зависимости от цвета, содержатся различные полифенолы, обладающие противовоспалительным эффектом, и антиоксиданты, помогающие клеткам восстанавливаться и замедляющие процессы старения, рассказала диетолог Марият Мухина. Полезные свойства винограда она назвала в разговоре радио Sputnik.

По словам Мухиной, виноград полезен для профилактики различных заболеваний. Она объяснила, что фиолетовый виноград содержит противораковые полифенолы, выводящие из организма тяжелые металлы и токсины. Красный и розовый виноград богаты антиоксидантом кверцитином, полезным при сердечно-сосудистых и вирусных заболеваниях. Зеленый виноград — источник магния, поддерживающего и сердце, и нервную систему, добавила диетолог.

Она подчеркнула, что полезны и виноградные косточки, так как они содержат омега-3, омега-6 и клетчатку. При этом Мухина уточнила, что диабетикам этот продукт противопоказан, а здоровым людям можно съедать не более 200 граммов винограда или 50 граммов изюма в день.

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