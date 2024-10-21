Дикие лоси пообедали на камеру в Башкирии

В Белоозерском природном заказнике дикие лоси пообедали на камеру

В Башкирии дикие лоси пообедали на камеру. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Двое сохатых предстали перед фотоловушкой в Белоозерском природном заказнике во время трапезы.

«Инспектор по охране заказника регулярно наполняет солонцы и кормушки, чтобы питомцы вовремя получали подкормку и соль, такую важную для хорошего здоровья лосей и соблюдения пищевого баланса», — рассказали сотрудники учреждения.

Ранее в октябре в российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей. Свидание влюбленных лосей состоялось в национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По словам работников особо охраняемой природной территории, рогатый кавалер ухаживал за своей дамой сердца по всем правилам.