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20:30, 21 октября 2024Моя страна

Дикие лоси пообедали на камеру в Башкирии

В Белоозерском природном заказнике дикие лоси пообедали на камеру

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

В Башкирии дикие лоси пообедали на камеру. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Двое сохатых предстали перед фотоловушкой в Белоозерском природном заказнике во время трапезы.

«Инспектор по охране заказника регулярно наполняет солонцы и кормушки, чтобы питомцы вовремя получали подкормку и соль, такую важную для хорошего здоровья лосей и соблюдения пищевого баланса», — рассказали сотрудники учреждения.

Ранее в октябре в российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей. Свидание влюбленных лосей состоялось в национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По словам работников особо охраняемой природной территории, рогатый кавалер ухаживал за своей дамой сердца по всем правилам.

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      Екатерина Ештокина
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