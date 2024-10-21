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16:37, 21 октября 2024Культура

Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

Shot: компания группы «Би-2» в РФ понесла убытки в размере 8 миллионов рублей

Фото: АГН «Москва»

Компания группа «Би-2», члены которой покинули Россию и выступили против СВО, ушла в минус на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ООО «Би-2» не было ликвидировано в России и продолжает копить долги. Потери составили 8 миллионов рублей. Отмечается, что на данный момент музыканты планируют сосредоточиться на концертах в Молдавии.

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» потеряла свой товарный знак на территории РФ.

До этого вокалист «Би-2» заявил о банкротстве коллектива.

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      Варвара Кошечкина
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