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00:51, 21 октября 2024Мир

Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России

Лавров: Запад ведет гибридную войну против России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Война Запада против России пока носит гибридные элементы, но все больше переходит в настоящую войну. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией», — подчеркнул дипломат.

Только на этот раз «знаменосец» не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский», резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что специальная военная операция на Украине не может закончиться иначе как победой Москвы. При этом, по словам Сергея Лаврова, Киев требует вернуть Украину в границы 1991 года. Также дипломат отметил, что украинским властям «наплевать» на людей.

18 октября Лавров рассказал, что соблюдаемые и поддерживаемые Москвой договоренности по Украине Киев всегда нарушает, теряя при этом территории.

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      Марина Совина
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