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23:13, 21 октября 2024Бывший СССР

На Украине допустили проведение операции в Молдавии в случае поражения проевропейских сил

Политолог Голобуцкий допустил операцию Киева в Молдавии в случае проигрыша Санду

Фото: Pixabay

Украинский политолог Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife допустил, что Киев может провести спецоперацию в Молдавии в случае проигрыша президента Майи Санду и проевропейских сил.

«Если бы была угроза прихода пророссийских сил, скорее всего, украинские войска будут вынуждены... просто провести специальную военную операцию», — заявил эксперт, назвав это вопросом выживания Украины.

Голобуцкий добавил, что с дружественными отношениями между Россией и Северной Кореей или Ираном Киев ничего сделать не может, но в ситуации с Молдавией мог бы повлиять на ситуацию.

В понедельник, 21 октября, завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем через две недели, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента.

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