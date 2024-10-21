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05:43, 21 октября 2024Мир

На Западе сообщили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

WSJ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Fred Greaves / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому главе Владимиру Путину нанести удар по Москве, если РФ «будет преследовать Украину». С такими утверждениями политик выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — цитирует издание слова Трампа.

По утверждению политика, он заявил Владимиру Путину, что не хотел бы этого делать, поскольку у них хорошие отношения, но у него «не было бы иного выбора». Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не стал уточнять.

Ранее портал Axios написал, что Дональда Трампа могут обвинить в нарушении закона из-за якобы звонка Владимиру Путину о котором написано в книге журналиста-расследователя Боба Вудворда. До этого журналист опубликовал в своей новой книге информацию, согласно которой Трамп якобы несколько раз звонил президенту РФ после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Отмечалось, что в книге описывается сцена, когда американский политик в начале 2024 года якобы приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с Путиным по телефону.

Позже Трамп выступил с заявлением, что созвониться с российским лидером и поговорить с ним было бы умным ходом. Однако кандидат в президенты США не стал комментировать публикацию журналиста-расследователя Боба Вудворда.

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      Марина Совина
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