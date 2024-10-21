69-я параллель
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11:52, 21 октября 202469-я параллель

Пациентов российской больницы будут кормить олениной

На Ямале пациентов больницы будут год кормить олениной

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пациентов больницы населенного пункта Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе будут кормить олениной. Об этом сообщает Ura.ru.

На закупку 3,7 тонны оленины местные власти собираются потратить почти три миллиона рублей. Об этом говорится в документе о проведении аукциона, поступившем в распоряжение издания.

Участники аукциона оценили продукцию от 720 до 803 рублей за килограмм мяса без учета веса костей. Оленина официально вошла в рацион питания пациентов на 2025 год.

Ранее в городе Никеле Мурманской области прошел День горняка, гостей которого накормили блюдом с олениной, грибами и пищевым шлаком. Также пришедшим на мероприятие предложили попробовать шаурму из медвежатины.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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