Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:42, 21 октября 2024Наука и техника

Российский «Сармат» заметили в зоне СВО

Легкий бронеавтомобиль «Сармат-3» заметили в зоне СВО

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3», который разработали для Воздушно-десантных войск России, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию легкой машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Это один из первых снимков, демонстрирующих «Сармат-3» в зоне СВО. Легкая машина является бронированной версией багги «Сармат-2».

Четырехместный «Сармат» весом 3,5 тонны оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Также машина получила грузовой отсек. В арсенал «Сармата» входит турель с пулеметом. Легкий бронеавтомобиль можно перевозить внутри вертолета Ми-8.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В сентябре генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что в России разработают новое шасси для ориентированного на экспорт легкого бронеавтомобиля.

В июне стало известно, что НИИ стали совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения СВО внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше