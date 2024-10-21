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09:01, 21 октября 2024Россия

Стало известно об уничтожении развернувших флаг Украины в Судже бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили развернувших флаг Украины в Судже бойцов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили развернувших украинский флаг в Судже бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно после заявления командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

Речь идет о солдатах ВСУ, которые развернули флаг Украины на газонасосной станции в российском городе.

«Четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — два пленных оставшихся — сейчас находятся уже у нас [в плену]. Поэтому Курск за три дня [у ВСУ] не получился», — рассказал российский военный.

В начале августа в сети распространилось видео, на котором четверо солдат ВСУ с флагом Украины в руках стоят на фоне здания в Судже с табличками «Газпрома». Позже мэр города Виталий Слащев заявил, что захвата не было, и призвал не верить украинской пропаганде.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. 20 октября стало известно, что несколько подразделений ВСУ пытаются бежать полями с позиций в Судже.

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      Елена Торубарова
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