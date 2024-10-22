В АТОР сообщили об отказах обменивать старые доллары у россиян за границей

У россиян возникают сложности при обмене за границей долларов старого образца. При этом проблемы с приемом наличных долларов выявлены как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных у россиян направлениях требуют доллары нового образца («синие») — и только в идеальном состоянии. С проблемой столкнулись еще в прошлом году.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что это «больная тема», при этом неясно, что именно случилось, поскольку ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали каких-либо объявлений, а доллары старого образца из оборота не отзывали. В таких условиях турагенты заранее предостерегают о проблеме.

Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в пять процентов. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками Артур Мурадян вице-президент АТОР

Банки в России отказываются принимать неидеальные доллары

Мурадян отметил, что проблема с обменом долларов обостряется, и пока непонятно, как и когда ее можно будет решить. К тому же финансовые институты, которые могли бы разъяснить ситуацию, не дают вразумительных объяснений. Вице-президент АТОР выдвинул версию, что купюры старого образца стали чаще подделывать, в чем и кроется причина сложностей с обменом.

Фото: KYham / Reuters

В конце сентября «Известия» писали, что банки почти перестали покупать у населения наличные доллары, находящиеся в неидеальном состоянии. Причиной отказа клиентам может стать небольшое пятно, потертость, помятость или след от воды, и происходит это, даже если клиенты ранее купили валюту там же.

В кредитных организациях отмечали, что россияне сами не хотят приобретать такие доллары на фоне отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом. При этом речь идет не о частных случаях, а о сложившейся практике. Это связали в том числе с тем, что прежние договоры с ведущими американскими банками, принимавшими от российских коллег испорченные купюры, перестали действовать и девать их стало некуда. Поврежденные банкноты будут со временем выводиться из оборота.

Разница между «белыми» и «синими» долларами

«Белые» доллары были выпущены в период с 1996 по 2006 год и отличаются более светлым оттенком. «Синие» же выпущены с 2004 года, в их дизайне используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета. Так, на банкноте номиналом 100 долларов по центру есть синяя защитная полоса.

При этом старые и новые доллары имеют одинаковую ценность с точки зрения обмена на товары и услуги, о чем говорится в американских законах. У долларов нет срока годности — старые купюры считаются действительными так же, как и новые, однако есть оговорка. Закон действует лишь в отношении государственных учреждений — обменники и частные компании могут сами устанавливать правила.