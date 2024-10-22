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07:50, 22 октября 2024Спорт

Экс-тренер «Зенита» назвал катастрофой получение российского гражданства бразильцем клуба

Петржела назвал катастрофой получение гражданства России бразильцем Сантосом
Дуглас дос Сантос (в центре)

Дуглас дос Сантос (в центре) . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил получение российского гражданства бразильским капитаном петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом. Его слова приводит Sport24.

Экс-тренер назвал катастрофой случившееся. «Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в Российском футбольном союзе, потому что это не нормально», — заявил он.

Ранее 21 октября президент России Владимир Путин предоставил Сантосу российское гражданство.

О запуске процесса получения Сантосом паспорта РФ стало известно 19 октября. Уточнялось, что игроку дал положительную характеристику Российский футбольный союз (РФС).

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      Анастасия Борисова
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