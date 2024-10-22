Экс-тренер «Зенита» назвал катастрофой получение российского гражданства бразильцем клуба

Петржела назвал катастрофой получение гражданства России бразильцем Сантосом

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил получение российского гражданства бразильским капитаном петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом. Его слова приводит Sport24.

Экс-тренер назвал катастрофой случившееся. «Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в Российском футбольном союзе, потому что это не нормально», — заявил он.

Ранее 21 октября президент России Владимир Путин предоставил Сантосу российское гражданство.

О запуске процесса получения Сантосом паспорта РФ стало известно 19 октября. Уточнялось, что игроку дал положительную характеристику Российский футбольный союз (РФС).