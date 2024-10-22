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15:06, 22 октября 2024Россия

Госдума в первом чтении приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

ГД в первом чтении приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом из трех чтений законопроект о штрафах в размере до 60 миллионов рублей за подделку документов для организации незаконной миграции. Это следует из думской электронной базы данных.

Законопроект предполагает введение в России повышенной меры ответственности юрлиц, которые принимают участие в подделке документов для мигрантов-нелегалов. Это в том числе будет касаться случаев нарушения установленных правил въезда в Россию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности на территории России.

Штрафовать юрлиц предлагается на сумму от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. В случае повторного нарушения размер взыскания возрастет до 10-60 миллионов рублей. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Думы.

Законопроект внесли в Госдуму в начале года. Тогда в нижнюю палату парламента поступили пять документов, которые направлены против нелегальной миграции в России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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