Госдума в первом чтении приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

ГД в первом чтении приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Госдума приняла в первом из трех чтений законопроект о штрафах в размере до 60 миллионов рублей за подделку документов для организации незаконной миграции. Это следует из думской электронной базы данных.

Законопроект предполагает введение в России повышенной меры ответственности юрлиц, которые принимают участие в подделке документов для мигрантов-нелегалов. Это в том числе будет касаться случаев нарушения установленных правил въезда в Россию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности на территории России.

Штрафовать юрлиц предлагается на сумму от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. В случае повторного нарушения размер взыскания возрастет до 10-60 миллионов рублей. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Думы.

Законопроект внесли в Госдуму в начале года. Тогда в нижнюю палату парламента поступили пять документов, которые направлены против нелегальной миграции в России.