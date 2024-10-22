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08:00, 22 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: при отражении атаки ВСУ раненых и разрушений нет

Фото: Unsplash

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — привел подробности глава Орловской области.

Он также поблагодарил защитников войск противовоздушной обороны (ПВО). Других данных о ситуации в регионе Клычков не привел.

О сбитом в Орловской области беспилотнике ранее сообщило Минобороны России. По данным ведомства, всего в ночь на вторник, 22 октября, силы ПВО перехватили 18 дронов над пятью регионами России. 11 дронов сбили над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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