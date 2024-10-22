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09:01, 22 октября 2024Путешествия

Иностранные мужчины перечислили отличающие российских женщин особенности

Фото: Shutterstock / Fotodom

Иностранные мужчины перечислили три отличающие российских женщин особенности. Своим мнением они поделились с автором блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь они отметили макияж — россиянки якобы красятся ярче и выразительней, чем европейские женщины. Кроме того, у них другие привычки в выборе одежды. «Первое и главное, что, по их мнению, выделяет россиянку из толпы — любовь к натуральным мехам, это и шубы, и дубленки, в то время как в Европе женщины чаще ходят в пуховиках либо предпочитают искусственные материалы», — объяснила блогерша.

Отличает россиянок и запах, заметили иностранцы. Так, у соотечественниц часто яркий аромат духов, который тянется за ними шлейфом.

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.

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      Марк Успенский
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