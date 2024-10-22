Названы главные страховщики танкеров с российской нефтью

Bloomberg: танкеры с российской нефтью страхуют в Камеруне и Киргизии

Перевозящие российскую нефть танкеры страхуют от разлива сырья в Камеруне и Киргизии. Главных страховщиков для флота называет Bloomberg со ссылкой на исследование Danwatch.

Владельцы судов теневого флота, который перевозит российские энергоресурсы, перестали обращаться к западным компаниям, входящим в Международную группу клубов страхования и возмещения ущерба, — им запрещено страховать суда в связи с санкциями и потолком цен на нефть. Поэтому они стали прибегать к услугам российских же компаний: по данным эстонских властей, 20-25 процентов танкеров застрахованы российскими компаниями. В иных случаях они используют страховщиков из третьих юрисдикций.

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), оказывает поддержку трем московским фирмам («Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и «Согаз»), которые обеспечивают страхование танкеров от разливов и столкновений в Датском и Турецком проливах. Эстонские власти также обнаружили, что камерунский страховщик и киргизская фирма застраховали как минимум по два танкера каждая.

Факт, что российские страховщики подчиняются центральному банку, говорит о рисках стопроцентных выплат, предупреждают аналитики. Это ставит под сомнение то, что выплаты будут совершены, если что-то серьезное произойдет на побережье недружественных Москве стран.

Министр бизнеса Дании Мортен Бодсков, курирующий морскую деятельность, отметил, что правительство страны «глубоко обеспокоено» «сомнительными страховыми случаями» на судах, проходящих через проливы.

«Это международная проблема, которая требует международных решений, и важно, чтобы все новые меры можно было реализовать на практике и чтобы они были юридически обоснованными», — сказал Бодсков, добавив, что конкретная работа является конфиденциальной.

Журналисты Reuters заявили, что группа западных страховщиков предоставила страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую сырую нефть. На это указывают данные трейдеров и грузоотправителей — они свидетельствуют, что пять страховщиков, включая American Club, West of England и норвежскую Gard, предоставили страховое покрытие для десяти танкеров, которые в 2024 году отправились из России в Азию.