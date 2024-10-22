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14:40, 22 октября 2024Экономика

Названы главные страховщики танкеров с российской нефтью

Bloomberg: танкеры с российской нефтью страхуют в Камеруне и Киргизии

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Перевозящие российскую нефть танкеры страхуют от разлива сырья в Камеруне и Киргизии. Главных страховщиков для флота называет Bloomberg со ссылкой на исследование Danwatch.

Владельцы судов теневого флота, который перевозит российские энергоресурсы, перестали обращаться к западным компаниям, входящим в Международную группу клубов страхования и возмещения ущерба, — им запрещено страховать суда в связи с санкциями и потолком цен на нефть. Поэтому они стали прибегать к услугам российских же компаний: по данным эстонских властей, 20-25 процентов танкеров застрахованы российскими компаниями. В иных случаях они используют страховщиков из третьих юрисдикций.

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), оказывает поддержку трем московским фирмам («Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и «Согаз»), которые обеспечивают страхование танкеров от разливов и столкновений в Датском и Турецком проливах. Эстонские власти также обнаружили, что камерунский страховщик и киргизская фирма застраховали как минимум по два танкера каждая.

Факт, что российские страховщики подчиняются центральному банку, говорит о рисках стопроцентных выплат, предупреждают аналитики. Это ставит под сомнение то, что выплаты будут совершены, если что-то серьезное произойдет на побережье недружественных Москве стран.

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Министр бизнеса Дании Мортен Бодсков, курирующий морскую деятельность, отметил, что правительство страны «глубоко обеспокоено» «сомнительными страховыми случаями» на судах, проходящих через проливы.

«Это международная проблема, которая требует международных решений, и важно, чтобы все новые меры можно было реализовать на практике и чтобы они были юридически обоснованными», — сказал Бодсков, добавив, что конкретная работа является конфиденциальной.

Журналисты Reuters заявили, что группа западных страховщиков предоставила страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую сырую нефть. На это указывают данные трейдеров и грузоотправителей — они свидетельствуют, что пять страховщиков, включая American Club, West of England и норвежскую Gard, предоставили страховое покрытие для десяти танкеров, которые в 2024 году отправились из России в Азию.

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      Вячеслав Агапов
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