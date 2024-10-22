Молдавские оппозиционеры вышли к суду с пикетом

ТАСС: более ста оппозиционеров требуют у суда в Кишиневе освободить активистов

Более ста представителей молдавской оппозиции вышли на пикет к зданию суда в Кишиневе и требуют освободить пятерых активистов блока «Победа», которые были задержаны в ходе обысков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники акции скандируют «Свободу» и «Долой Майю Санду». При этом полиция не противодействует им.

Ранее после обысков задержали мэра города Оргеев Татьяну Кочу, поддерживавшую оппозиционера Илона Шора. По сообщению правоохранительных органов, следственные действия в мэрии связаны с расследованием по делу о политической коррупции.

В сентябре в офисах некоторых партий молдавской оппозиции также провели обыски из-за подозрений в незаконном финансировании из России через Промсвязьбанк. В генеральном комиссариате полиции республики заявили, что в этом банке имели счета представители партий из блока «Победа».