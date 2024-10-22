На Украине сообщили о продвижении российских военных в ДНР

Deep State: ВС России продвинулись в районе четырех населенных пунктов в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По данным ресурса, российские военные достигли успехов в районе четырех населенных пунктов в регионе. Речь идет о Нелиповке, Курахово, Водяном и Лысовке.

О продвижении армии России на одном из участков в ДНР также рассказывал лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс. По его словам, для украинских солдат сложилась тяжелая ситуация в Селидово в результате наступления ВС России в восточных районах города.

Также стало известно о прорыве российскими военными обороны ВСУ в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВС России «смяли фланги» украинских солдат у Новоселовского и Андреевки.