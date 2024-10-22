Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы России

Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические высшие учебные заведения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, для поступления в педвуз минимальный результат для сдачи экзамена по русскому языку — 42 балла, по математике — 39 баллов, по информатике — 44 балла. По физике у абитуриентов попросят предоставить минимум 39 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по литературе — 40 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов и, наконец, по химии — 39 баллов.

Ранее Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ. Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что речь идет об арабском языке.