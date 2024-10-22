Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 22 октября 2024Россия

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

Минпросвещения объявило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы России

Фото: Unsplash

Министерство просвещения России установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические высшие учебные заведения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, для поступления в педвуз минимальный результат для сдачи экзамена по русскому языку — 42 балла, по математике — 39 баллов, по информатике — 44 балла. По физике у абитуриентов попросят предоставить минимум 39 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по литературе — 40 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по биологии — 39 баллов, по географии — 40 баллов и, наконец, по химии — 39 баллов.

Ранее Минпросвещения допустило появление нового предмета на ЕГЭ. Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что речь идет об арабском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

      Отрезавшая мужу пенис 20 лет назад женщина объяснила свой поступок

      Раскрыт механизм эффективного лечения печени

      Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

      Врач предупредил о вреде помидоров

      В Брянской области сообщили о шестой атаке беспилотников за ночь

      Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

      Более десяти городов России предупредили о мощном цунами

      Поднявшую мятеж бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

      Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше