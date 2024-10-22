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НХЛ — регулярный чемпионат
10:08, 22 октября 2024Спорт

Овечкин рассказал о поддержке Гретцки

Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в погоне за рекордом НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о поддержке со стороны канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд по забитым в регулярных чемпионатах шайбах он пытается превзойти. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин назвал Гретцки лучшим хоккеистом и отличным человеком. «Даже когда у меня спад в игре, он иногда пишет мне и говорит: "Не переживай. Все придет". Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня — это очень круто», — отметил он.

В активе 39-летнего Овечкина 854 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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