Перепады курса рубля объяснили

Решетников: волатильность рубля выросла из-за вопросов курсообразования

Волатильность рубля сильно выросла из-за вопросов курсообразования. Так в кулуарах саммита БРИКС в Казани объяснил перепады стоимости национальной валюты министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

Россия сохраняет крепкий торговый баланс, а курс рубля меняется в связи с текущими финансовыми потоками. Фундаментально он остается в рамках прогноза профильных ведомств, подчеркнул Решетников.

«Есть среднегодовой курс, есть на конец года прогноз. Мы смотрим на текущий торговый баланс в первую очередь и понимаем, что фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали», — пояснил он.

Согласно прогнозу министерства, в 2025 году средний курс национальной валюты составит 96,5 рубля за доллар. На 2024 год в бюджет был заложен курс 91,2 рубля.

В середине октября официальный курс доллара достиг рекордного за последний год уровня 97,26 рубля. Стоимость национальной валюты упала на фоне снижения цен на нефть в августе и сентябре. Аналитики предположили, что до конца года американская валюта достигнет уровня 100 рублей. По словам генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, психологическую отметку американская валюта преодолеет к декабрю, если не случится каких-то значимых событий, которые могут ускорить процесс.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, российские власти не боятся ослабления курса рубля, так как это пойдет на пользу государственному бюджету на следующий год.