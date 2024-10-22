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15:09, 22 октября 2024Экономика

Перепады курса рубля объяснили

Решетников: волатильность рубля выросла из-за вопросов курсообразования

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Волатильность рубля сильно выросла из-за вопросов курсообразования. Так в кулуарах саммита БРИКС в Казани объяснил перепады стоимости национальной валюты министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

Россия сохраняет крепкий торговый баланс, а курс рубля меняется в связи с текущими финансовыми потоками. Фундаментально он остается в рамках прогноза профильных ведомств, подчеркнул Решетников.

«Есть среднегодовой курс, есть на конец года прогноз. Мы смотрим на текущий торговый баланс в первую очередь и понимаем, что фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали», — пояснил он.

Согласно прогнозу министерства, в 2025 году средний курс национальной валюты составит 96,5 рубля за доллар. На 2024 год в бюджет был заложен курс 91,2 рубля.

В середине октября официальный курс доллара достиг рекордного за последний год уровня 97,26 рубля. Стоимость национальной валюты упала на фоне снижения цен на нефть в августе и сентябре. Аналитики предположили, что до конца года американская валюта достигнет уровня 100 рублей. По словам генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, психологическую отметку американская валюта преодолеет к декабрю, если не случится каких-то значимых событий, которые могут ускорить процесс.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, российские власти не боятся ослабления курса рубля, так как это пойдет на пользу государственному бюджету на следующий год.

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      Вячеслав Агапов
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