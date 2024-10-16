Курс доллара поднялся до нового максимума

Курс доллара поднялся до максимума с 20 октября 2023 года

Банк России установил курс доллара на четверг, 17 октября, в размере 97,26 рубля, что стало новым максимумом с 20 октября 2023 года. Данные опубликованы на главной странице сайта Банка России.

Евро подорожал до 106,08 рубля, что ниже, чем на прошлой неделе, а юань вырос до 13,59 рубля. За последний месяц доллар вырос в цене на шесть рублей, а евро — на пять рублей.

Падение курса рубля наблюдается на фоне снижения цен на нефть в августе и сентябре, влияние которого сказывается на притоке иностранный валюты на внутренний рынок с некоторым лагом.

На фоне нынешних тенденций аналитики ожидают, что до конца года американская валюта достигнет уровня 100 рублей. По словам генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, психологическую отметку американская валюта преодолеет к декабрю, если не случится каких-то значимых событий, которые могут ускорить процесс.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предположил, что рубль может ослабеть до такого уровня только в 2025 году, добавив, что долгосрочные тенденции говорят только об ослаблении российской валюты.

Между тем Bloomberg со ссылкой на источники указывает, что российские власти не боятся ослабления курса рубля, потому что это пойдет на пользу государственному бюджету на следующий год.