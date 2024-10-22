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11:07, 22 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты детали заказного покушения на помощника российского депутата

СК: заказчик и исполнитель покушения на Алихаджиева сидели вместе в колонии
Начало событий в новости Раскрыта предлагаемая сумма за расправу над помощником депутата Алихаджиевым

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, в которого стреляли в Одинцово, сидели вместе в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи установили, что ранее подозреваемые отбывали наказание, а в сентябре заказчик предложил знакомому за 20 миллионов рублей совершить убийство Алихаджиева. Тот принял заказ, а также получил предоплату на сумму 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и информацию о жертве.

Киллер месяц следил за Алихаджиевым, а 10 октября проник на территорию его дома в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала помощнику депутата в челюсть, другая — в спину, однако мужчине удалось выжить.

Следователи установили личность стрелка по его генетическим следам, оставленным на месте преступления.

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      Любовь Ширижик
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