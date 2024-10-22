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14:26, 22 октября 2024Забота о себе

Раскрыты правила безопасного хранения хлеба

Пекарь Эмили Раффа посоветовала не хранить хлеб рядом с фруктами

Фото: Unsplash

Хлеб не заплесневеет и не зачерствеет в течение 14 дней, если хранить его правильно, рассказала пекарь Эмили Раффа. Правила безопасного хранения хлеба она раскрыла изданию Express.

По словам Раффы, хлеб портится быстро, если хранить его в теплом месте. Если, например, разместить его в пакете недалеко от бытовых приборов, тепло от них и «запертая» в целлофане влага создадут идеальную среду для роста плесени. Чтобы хлеб оставался свежим дольше, пекарь посоветовала держать его в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и влаги. При этом следует избегать не только зон рядом с духовкой, плитой и холодильником, но и вазы с фруктами.

Раффа объяснила, что некоторые фрукты, например, бананы и яблоки, выделяют газ этилен — вещество, способствующее созреванию фруктов, но он может спровоцировать и ускорение процесса порчи хлеба и рост плесени. «Хлеб для сэндвичей хорошо хранить в пластиковом пакете; он удерживает влагу, что сохраняет корочку мягкой. Но лучше не держать этот пакет герметичным. При этом для мягких булочек идеально подходят бумажные пакеты», — рассказала специалистка.

Также, по словам пекаря, хлеб можно до двух недель держать в холодильнике, а перед подачей просто разогреть при температуре 150 градусов, заключила она.

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Ранее диетолог рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.

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      Вера Владзиевская
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