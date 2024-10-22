Спасшегося от урагана с божьей помощью одноногого мужчину арестовали

В США пережившего ураган одноногого мужчину арестовали за отсутствие туалета

В штате Флорида, США, одноногого мужчину, пережившего ураган «Милтон» в лодке, арестовали за отсутствие регистрации и прав на водный транспорт. Об этом сообщает People.

За несколько дней до катаклизма 54-летний моряк Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться. Он действительно пережил шторм и был уверен, что спасся благодаря божьей помощи.

Малиновски арестовали в городском парке флоридского города Тампа. Полицейские несколько раз попросили мужчину покинуть парк, рядом с которым тот пришвартовался, но он не прислушался к их предупреждениям. Полиция также обратила внимание на то, что в лодке Малиновски не было туалета и санитарной системы утилизации отходов, что «создавало угрозу для здоровья населения».

Лодку мужчины конфисковали, а его доставили в тюрьму. При оформлении Малиновски подписали в документах как «звезда TikTok». Как выяснила газета Orlando Sentinel, у мужчины криминальное прошлое: в 2022 году он отсидел шесть месяцев в тюрьме за то, что ударил полицейского.

Ранее сообщалось, что арестованная на кладбище женщина из США заявила, что она бог. Она рассказала полицейским, что пыталась устроить там пожар, чтобы при помощи огня «призвать духов» и выпустить их на свободу.