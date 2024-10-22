Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:16, 22 октября 2024Из жизни

Спасшегося от урагана с божьей помощью одноногого мужчину арестовали

В США пережившего ураган одноногого мужчину арестовали за отсутствие туалета

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В штате Флорида, США, одноногого мужчину, пережившего ураган «Милтон» в лодке, арестовали за отсутствие регистрации и прав на водный транспорт. Об этом сообщает People.

За несколько дней до катаклизма 54-летний моряк Джозеф Малиновски заявил, что не будет эвакуироваться. Он действительно пережил шторм и был уверен, что спасся благодаря божьей помощи.

Малиновски арестовали в городском парке флоридского города Тампа. Полицейские несколько раз попросили мужчину покинуть парк, рядом с которым тот пришвартовался, но он не прислушался к их предупреждениям. Полиция также обратила внимание на то, что в лодке Малиновски не было туалета и санитарной системы утилизации отходов, что «создавало угрозу для здоровья населения».

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Лодку мужчины конфисковали, а его доставили в тюрьму. При оформлении Малиновски подписали в документах как «звезда TikTok». Как выяснила газета Orlando Sentinel, у мужчины криминальное прошлое: в 2022 году он отсидел шесть месяцев в тюрьме за то, что ударил полицейского.

Ранее сообщалось, что арестованная на кладбище женщина из США заявила, что она бог. Она рассказала полицейским, что пыталась устроить там пожар, чтобы при помощи огня «призвать духов» и выпустить их на свободу.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?

      Александра Бортич снялась без штанов и показала фото фанатам

      В Кремле заявили о согласовании общего подхода БРИКС по Украине

      Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой

      «Попытки изолировать Россию провалились». Что говорят на Западе о саммите БРИКС в Казани?

      Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе выросло

      Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками

      Путин отметил разницу в российской и китайской статистике

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Кандидат в президенты Молдавии захотел получить поддержку Усатого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше