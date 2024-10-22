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11:50, 22 октября 2024Силовые структуры

Стрелявший в помощника российского депутата оказался с Украины

ТАСС: в помощника депутата Алихаджиева стрелял судимый гражданин Украины
Начало событий в новости Раскрыта личность предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Алихаджиева

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

Стрелявший в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева киллер оказался гражданином Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный исполнитель преступления ранее был неоднократно судим на Украине, за грабеж и разбой, и в России за незаконный оборот наркотиков. Сообщалось, что это 50-летний Василий К.

Заказчиком покушения на Алихаджиева следствие считает 45-летнего бизнесмена Башира О. Между ними были разногласия еще в то время, когда Алихаджиев занимал пост зампреда правительства Ингушетии.

По версии следствия, в сентябре Башир О. обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым.

Покушение на помощника депутата произошло 10 октября на территории его дома в деревне Лапино. Киллер четыре раза выстрелил в Алихаджиева через окно. Одна пуля попала в челюсть пострадавшего, другая — в спину, но мужчине все равно удалось выжить.

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      Любовь Ширижик
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