Стрелявший в помощника российского депутата оказался с Украины

ТАСС: в помощника депутата Алихаджиева стрелял судимый гражданин Украины

Стрелявший в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева киллер оказался гражданином Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный исполнитель преступления ранее был неоднократно судим на Украине, за грабеж и разбой, и в России за незаконный оборот наркотиков. Сообщалось, что это 50-летний Василий К.

Заказчиком покушения на Алихаджиева следствие считает 45-летнего бизнесмена Башира О. Между ними были разногласия еще в то время, когда Алихаджиев занимал пост зампреда правительства Ингушетии.

По версии следствия, в сентябре Башир О. обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым.

Покушение на помощника депутата произошло 10 октября на территории его дома в деревне Лапино. Киллер четыре раза выстрелил в Алихаджиева через окно. Одна пуля попала в челюсть пострадавшего, другая — в спину, но мужчине все равно удалось выжить.