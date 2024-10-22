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11:36, 22 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта личность предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Алихаджиева

Заказчиком убийства помощника депутата Алихаджиева оказался бизнесмен Башир О.

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

Заказчиком покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 45-летний бизнесмен Башир О. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, между мужчинами были разногласия еще в то время, когда Алихаджиев занимал пост зампреда правительства Ингушетии.

Предприниматель занимался продажей лесо- и стройматериалов. Ранее он был судим за разбой и находился в федеральном розыске.

По версии следствия, в сентябре Башир О. обратился к знакомому, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым. Киллером оказался 50-летний Василий К., который был судим по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Покушение на помощника депутата произошло 10 октября на территории его дома в деревне Лапино. Киллер четыре раза выстрелил в Алихаджиева через окно. Одна пуля попала в челюсть пострадавшего, другая — в спину, но мужчине все равно удалось выжить.

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      Варвара Митина
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