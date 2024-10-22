В Анапе загорелся гостиничный комплекс

МЧС: в Анапе загорелась кровля гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек

Кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что гостиничный комплекс загорелся в селе Сукко. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Из зданий эвакуировали 60 человек.

Представители ведомства добавили, что тушением огня занимаются 50 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. Позже стало известно об эвакуации более одной тысячи жителей Феодосии.