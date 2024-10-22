Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:42, 22 октября 2024Россия

В Анапе загорелся гостиничный комплекс

МЧС: в Анапе загорелась кровля гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Unsplash

Кровли двух зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что гостиничный комплекс загорелся в селе Сукко. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Из зданий эвакуировали 60 человек.

Представители ведомства добавили, что тушением огня занимаются 50 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе на юго-востоке Крыма. Местные жители слышали серию мощных взрывов, в сети опубликовали кадры с места происшествия. Позже стало известно об эвакуации более одной тысячи жителей Феодосии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

      Отрезавшая мужу пенис 20 лет назад женщина объяснила свой поступок

      Раскрыт механизм эффективного лечения печени

      Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

      Врач предупредил о вреде помидоров

      В Брянской области сообщили о шестой атаке беспилотников за ночь

      Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

      Более десяти городов России предупредили о мощном цунами

      Поднявшую мятеж бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

      Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше