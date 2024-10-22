В России запустили Премьер-Лигу для профессиональных гимнастов

В России появилась гимнастическая Премьер-Лига. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

В 2024 году в турнире примут участие шесть независимых команд, сформированных из профессиональных гимнастов. Выступить смогут только спортсмены, которые не состоят в национальной сборной или уже завершили карьеру. «Однако у каждой команды будет возможность добавить одного участника из резерва сборной — как из основного, так и из юниорского состава, что позволит разнообразить состав и создать удивительное сочетание опыта и молодости», — отмечено в заявлении.

Соревнования будут проходить в формате поединков на вылет. Финал состоится 8 декабря в Москве.

Одним из организаторов турнира является олимпийский чемпион Никита Нагорный. В настоящее время он занимает должность вице‑президента Федерации гимнастики России.