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10:48, 22 октября 2024Спорт

В России появилась гимнастическая Премьер-Лига

В России запустили Премьер-Лигу для профессиональных гимнастов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В России появилась гимнастическая Премьер-Лига. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

В 2024 году в турнире примут участие шесть независимых команд, сформированных из профессиональных гимнастов. Выступить смогут только спортсмены, которые не состоят в национальной сборной или уже завершили карьеру. «Однако у каждой команды будет возможность добавить одного участника из резерва сборной — как из основного, так и из юниорского состава, что позволит разнообразить состав и создать удивительное сочетание опыта и молодости», — отмечено в заявлении.

Соревнования будут проходить в формате поединков на вылет. Финал состоится 8 декабря в Москве.

Одним из организаторов турнира является олимпийский чемпион Никита Нагорный. В настоящее время он занимает должность вице‑президента Федерации гимнастики России.

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      Дарья Коршунова
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