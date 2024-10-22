Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 22 октября 2024Россия

В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной

В Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной

Фото: Сергей Аверин / ТАСС

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, 25-летний ухажер восьмиклассницы до свидания попросил у нее фото паспорта, чтобы удостовериться в ее возрасте. Девочка решила подделать документ, после чего они с ним встретились.

Школьница вернулась домой после свидания в неадекватном состоянии — на это обратила внимание старшая сестра и решила проверить телефон девочки. Там она нашла взрослое видео, снятое с 25-летним мужчиной. Следователи установили личность человека на видео — тот рассказал, что был уверен, что его спутница — совершеннолетняя, так как та прислала фото паспорта. В правоохранительных органах начали проверку.

Известно, что 13-летняя школьница живет одна, так как ее опекун уехал из Санкт-Петербурга. С девочкой осталась старшая сестра. У подростка проблемы с успеваемостью и посещаемостью в школе.

Ранее в Первоуральске Свердловской области школьники сняли на видео групповой секс с участием 11-летней девочки. Школьница сама позвала восьмиклассников к себе домой. Впоследствии выяснилось, что девочка бросила школу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта предлагаемая сумма за расправу над помощником депутата Алихаджиевым

      В России оценили водружение флага Северной Кореи в зоне СВО

      Российская блогерша ошибочно обвинила в мошенничестве мужчину и попала под статью

      Назван способ бесплатно подключить дачу к газу

      Российские учителя раскрыли отношение к соцсетям

      Мишустин сменил главу Роснедр

      Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

      Российская учительница годами совращала 12-летних школьниц и попалась

      Южная Корея захотела направить военных на Украину по одной причине

      Заказчика покушения на помощника российского депутата установили по показаниям исполнителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше