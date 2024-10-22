В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной

В Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, 25-летний ухажер восьмиклассницы до свидания попросил у нее фото паспорта, чтобы удостовериться в ее возрасте. Девочка решила подделать документ, после чего они с ним встретились.

Школьница вернулась домой после свидания в неадекватном состоянии — на это обратила внимание старшая сестра и решила проверить телефон девочки. Там она нашла взрослое видео, снятое с 25-летним мужчиной. Следователи установили личность человека на видео — тот рассказал, что был уверен, что его спутница — совершеннолетняя, так как та прислала фото паспорта. В правоохранительных органах начали проверку.

Известно, что 13-летняя школьница живет одна, так как ее опекун уехал из Санкт-Петербурга. С девочкой осталась старшая сестра. У подростка проблемы с успеваемостью и посещаемостью в школе.

Ранее в Первоуральске Свердловской области школьники сняли на видео групповой секс с участием 11-летней девочки. Школьница сама позвала восьмиклассников к себе домой. Впоследствии выяснилось, что девочка бросила школу.