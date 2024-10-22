В российском регионе с пенсионерами провели профилактическую беседу о квадробинге

В Киселевске Кемеровской области с ветеранами провели беседу о квадробинге

В городе Киселевске Кемеровской области с ветеранами провели профилактическую беседу о квадробинге. Соответствующее поручение поступило в местные библиотеки, пишет «Подъем».

Как рассказала изданию заведующая одного из учреждений Надежда Толмачева, в методичке не уточнялось, с кем именно должны разговаривать сотрудники. «Мы к детям не пошли, мы побоялись, что если кто-то не знает, то этими новыми знаниями воспользуется. Поэтому мы пошли к ветеранам, чтобы они обратили внимание на своих внуков. Там было просто написано, что надо провести профилактическую беседу, чтобы не было этого [квадробинга]», — пояснила она.

По словам россиянки, на встречу пришли 20 человек, из которых примерно половина услышала о квадроберах впервые. При этом некоторые пенсионеры знали о явлении больше, чем сотрудники библиотеки. Заведующая добавила, что дополнительных бесед пока не требуется, но если придет распоряжение их провести, то она снова пойдет к ветеранам, «потому что они были у меня не все и им было интересно».

Ранее стало известно, что в Госдуме начали подготовку законопроекта о запрете пропаганды идеологии квадробинга в России. По словам депутата Яны Лантратовой, существуют целые сообщества, которые навязывают детям это увлечение.

В свою очередь, депутат Андрей Свинцов рассказал, что уже сейчас квадроберов, напавших на людей и животных, можно привлекать к административной ответственности за хулиганство. Однако предлагаемые парламентариями поправки могут увеличить штраф до 5000 рублей. Кроме того, за правонарушение предусмотрен арест на 15 суток. Если нарушитель окажется младше 16 лет, то к ответственности привлекут его родителей.