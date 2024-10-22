В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

Стоимость шубы российского бренда Lime возмутила пользователей сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши Ирины Халкус.

Инфлюэнсер опубликовала видео из магазина марки, в котором показала серую дубленку из меха ягненка. Цена упомянутого предмета гардероба составила почти 170 тысяч рублей.

Публикация Халкус стала вирусной и набрала более 230 тысяч просмотров. Подписчики восхитились стоимостью шубы, о чем написали в многочисленных комментариях. «Это совсем треш», «Чего», «Сколько-сколько?», «Жесть», «Смотрится как у бомжа, но цены как у космонавта», — высказывались они.

Ранее в октябре покупатели возмутились ценами на одежду одного российского бренда.