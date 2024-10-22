В ВСУ назвали два напряженных направления на фронте

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на покровском и кураховском направлениях

Ситуация на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) остается напряженной. Такую оценку дал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

По его данным, в течение суток произошло 122 боевых столкновения.

Ранее украинский военнослужащий заявил о продвижении российских войск в Селидово в ДНР. По его словам, они продвигаются по территории города, однако пока не дошли до высотных зданий в центре, где находится основной укрепрайон ВСУ.

Кроме того, стало известно о прорыве российских военных на юге Часова Яра. Как сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Иван Петричак, солдатам удалось вклиниться в линию обороны ВСУ.