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23:23, 22 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали два напряженных направления на фронте

Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на покровском и кураховском направлениях

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) остается напряженной. Такую оценку дал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

По его данным, в течение суток произошло 122 боевых столкновения.

Ранее украинский военнослужащий заявил о продвижении российских войск в Селидово в ДНР. По его словам, они продвигаются по территории города, однако пока не дошли до высотных зданий в центре, где находится основной укрепрайон ВСУ.

Кроме того, стало известно о прорыве российских военных на юге Часова Яра. Как сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Иван Петричак, солдатам удалось вклиниться в линию обороны ВСУ.

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      Марина Совина
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