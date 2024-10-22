Внешность 75-летней Веры Вонг напугала фанатов в сети

Внешность американского дизайнера свадебных платьев китайского происхождения Веры Вонг напугала фанатов в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

75-летняя знаменитость посетила 18-й ежегодный гала-вечера международного некоммерческого центра донорства костного мозга в Нью-Йорке.

Для данного мероприятия она надела длинное платье, расшитое пайетками и декорированное массивным цветком. Под упомянутый наряд звезда примерила черный топ-бандо. При этом специалистка распустила длинные прямые волосы.

Пользователи сети оценили внешний вид Вонг в комментариях под постом. «Длинные волосы, чрезвычайно худая фигура и нелестная одежда подчеркивают ее возраст», «Она выглядит на все 100 лет», «Извините, но она выглядит ужасно!», «Кошмар», — высказались они.

В июле Вера Вонг восхитила фанатов внешностью в откровенных платьях. Модельер позировала в двух нарядах длины макси черного и белого цветов.