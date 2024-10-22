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15:48, 22 октября 2024Ценности

Внешность 75-летней Веры Вонг напугала фанатов в сети

Вера Вонг

Вера Вонг. Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for DKMS Gala

Внешность американского дизайнера свадебных платьев китайского происхождения Веры Вонг напугала фанатов в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

75-летняя знаменитость посетила 18-й ежегодный гала-вечера международного некоммерческого центра донорства костного мозга в Нью-Йорке.

Для данного мероприятия она надела длинное платье, расшитое пайетками и декорированное массивным цветком. Под упомянутый наряд звезда примерила черный топ-бандо. При этом специалистка распустила длинные прямые волосы.

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Пользователи сети оценили внешний вид Вонг в комментариях под постом. «Длинные волосы, чрезвычайно худая фигура и нелестная одежда подчеркивают ее возраст», «Она выглядит на все 100 лет», «Извините, но она выглядит ужасно!», «Кошмар», — высказались они.

В июле Вера Вонг восхитила фанатов внешностью в откровенных платьях. Модельер позировала в двух нарядах длины макси черного и белого цветов.

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      Екатерина Ештокина
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