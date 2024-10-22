«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» 15 ноября

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с турецким «Фенербахче». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Встреча пройдет 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ближайший товарищеский матч сборной России по футболу запланирован на 19 ноября. Команда под руководством Валерия Карпина должна сыграть против Сирии в Волгограде.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024. Команды проводят только товарищеские встречи.