Аршавин дал совет Захаряну

Аршавин посоветовал Захаряну подождать продажи других игроков «Реала Сосьедад»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал совет соотечественнику Арсену Захаряну, выступающему за испанский «Реал Сосьедад». Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок отметил, что Захаряну нужно подождать продажи конкурентов. «Игроков, которые на данный момент статуснее, дороже. Думаю, он свое время найдет и будет являться игроком основного состава», — добавил Аршавин.

Он также назвал Захаряна достойным игроком. «Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвертой. То есть они были хуже только "Барселоны" и "Реала"», — заявил Аршавин.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиян пока не выходил на поле.