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12:29, 23 октября 2024Спорт

Аршавин дал совет Захаряну

Аршавин посоветовал Захаряну подождать продажи других игроков «Реала Сосьедад»
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал совет соотечественнику Арсену Захаряну, выступающему за испанский «Реал Сосьедад». Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок отметил, что Захаряну нужно подождать продажи конкурентов. «Игроков, которые на данный момент статуснее, дороже. Думаю, он свое время найдет и будет являться игроком основного состава», — добавил Аршавин.

Он также назвал Захаряна достойным игроком. «Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвертой. То есть они были хуже только "Барселоны" и "Реала"», — заявил Аршавин.

17 октября Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. В нынешнем сезоне россиян пока не выходил на поле.

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      Алексей Гусев
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