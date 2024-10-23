Аршавин оценил размер ежемесячных трат Жиркова

Аршавин порадровался за Жиркова, который может тратить миллион рублей в месяц

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил размер ежемесячных трат экс-партнера по национальной команде Юрия Жиркова. Его слова приводит «РБ Спорт».

Аршавин призвал порадоваться за коллегу. «Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько», — добавил экс-игрок.

Аршавин также высказал отношение к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах. «Вы спрашиваете — они отвечают. В принципе, не вижу ничего страшного», — отметил россиянин.

21 сентября Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он счел это невозможным и отметил, что тратит около миллиона рублей в месяц.