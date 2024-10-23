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10:43, 23 октября 2024Спорт

Аршавин оценил размер ежемесячных трат Жиркова

Аршавин порадровался за Жиркова, который может тратить миллион рублей в месяц
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил размер ежемесячных трат экс-партнера по национальной команде Юрия Жиркова. Его слова приводит «РБ Спорт».

Аршавин призвал порадоваться за коллегу. «Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько», — добавил экс-игрок.

Аршавин также высказал отношение к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах. «Вы спрашиваете — они отвечают. В принципе, не вижу ничего страшного», — отметил россиянин.

21 сентября Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он счел это невозможным и отметил, что тратит около миллиона рублей в месяц.

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      Алексей Гусев
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