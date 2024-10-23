Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:15, 23 октября 2024Ценности

Кофемашины Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж

Кофемашину Porsche за 519 тысяч рублей раскупили за несколько часов

Фото: La Marzocco

Кофемашину Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж. Об этом пишет журнал «Автопилот».

Одна из версий устройства для автоматического приготовления кофе под названием Porsche x La Marzocco Linea Micra в цвете Slate Grey стоит около 6,5 тысячи долларов (519 тысяч рублей). Известно, что в такой же оттенок красили спорткары 911 Carrera RSR.

В то же время модель в дизайне Martini оценили в 7 тысяч долларов (559 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 июля. Рост тарифов ЖКХ, реформа ОМС и «витрина ГИБДД» — главное о переменах в стране
Что изменится в жизни россиян с 1 июля.Рост тарифов ЖКХ, реформа ОМС и «витрина ГИБДД» — главное о переменах в стране
1 июля 2022
Rolls-Royce Ghost: высшая роскошь в эпоху новой искренности. У главной люксовой марки планеты — новая «младшая» модель
Rolls-Royce Ghost: высшая роскошь в эпоху новой искренности.У главной люксовой марки планеты — новая «младшая» модель
Реклама
10 декабря 2021
На машине по России. Открываем для себя страну на шинах Continental
На машине по России.Открываем для себя страну на шинах Continental
Реклама
7 декабря 2021

Кофемашина представляет собой 19-килограммовое устройство с индикатором давления в стиле тахометра автомобиля. Кроме того, поворотные ручки машины повторяют селектор выбора режима движения в современных спорткарах марки.

Ранее миллиардер Марк Цукерберг похвастался уникальным Porsche. Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) спроектировал уникальный автомобиль на базе Porsche Cayenne Turbo GT для своей супруги Присциллы Чан.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше