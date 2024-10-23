Кофемашины Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж

Кофемашину Porsche за 519 тысяч рублей раскупили за несколько часов

Кофемашину Porsche за полмиллиона рублей раскупили за несколько часов после начала продаж. Об этом пишет журнал «Автопилот».

Одна из версий устройства для автоматического приготовления кофе под названием Porsche x La Marzocco Linea Micra в цвете Slate Grey стоит около 6,5 тысячи долларов (519 тысяч рублей). Известно, что в такой же оттенок красили спорткары 911 Carrera RSR.

В то же время модель в дизайне Martini оценили в 7 тысяч долларов (559 тысяч рублей).

Кофемашина представляет собой 19-килограммовое устройство с индикатором давления в стиле тахометра автомобиля. Кроме того, поворотные ручки машины повторяют селектор выбора режима движения в современных спорткарах марки.

Ранее миллиардер Марк Цукерберг похвастался уникальным Porsche. Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) спроектировал уникальный автомобиль на базе Porsche Cayenne Turbo GT для своей супруги Присциллы Чан.