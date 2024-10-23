Лиса решила поиграть на детской площадке в российском городе и попала на видео

В Уфе лиса пробралась на детскую площадку и попала на видео

Лиса решила поиграть на детской площадке в российском городе и попала на видео. Соответствующий ролик публикует телеканал UTV в своем Telegram.

На размещенных кадрах видно, как животное вальяжно разгуливает вдоль детских конструкций, а затем останавливается и внимательно смотрит на камеру. Жители Уфы заметили лису во дворе дома на бульваре Славы. Четвероногое исследовало всю территории с песочницами и качелями и пожевало траву.

В сентябре лиса неожиданно пробралась в автомобиль и рассмешила россиян. Путешественники на Сахалине поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращению их ждал неожиданный сюрприз — лиса в салоне машины.