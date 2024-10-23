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06:44, 23 октября 2024Наука и техника

Падение астероида миллиарды лет назад способствовало развитию жизни

PNAS: падение астероида три миллиарда лет назад способствовало развитию жизни

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что падение гигантского астероида 3,26 миллиарда лет назад могло способствовать развитию ранней жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Установлено, что астероид, размер которого в 200 раз превышал тот, что уничтожил динозавров, вызвал гигантское цунами и сильные изменения в экосистемах Земли. Удар вызвал испарение верхних слоев океана, нагрев атмосферы и образование плотного облака пыли, которое блокировало солнечный свет и остановило фотосинтез. Однако, несмотря на такие разрушительные последствия, микробная жизнь вскоре восстановилась.

Исследователи провели тщательный анализ образцов горных пород из пояса Барбертон Гринстоун в Южной Африке. Команда собирала образцы с расстоянием всего в несколько сантиметров друг от друга и детально изучала их осадочную структуру, химический состав и изотопный анализ углерода, чтобы воссоздать события, последовавшие за ударом метеорита.

Оказалось, что после удара в океан выбросились большие количества железа, что способствовало быстрому росту бактерий, которые метаболизируют этот элемент. Фосфор, необходимый для жизни, также был доставлен метеоритом и стал важным элементом для восстановления экосистем. Таким образом, ударные события могли стимулировать развитие жизни в древних океанах.

Согласно выводам исследователей, несмотря на разрушительное воздействие метеоритов, они также могли оказывать положительное влияние на раннюю жизнь на Земле, создавая условия для ее процветания. Всплеск активности бактерий, которые питаются железом, стал ключевым элементом в эволюции микробных форм жизни после падения метеорита.

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      Александр Еникеев
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