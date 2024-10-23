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20:39, 23 октября 2024Ценности

Модель стала секс-рабыней хирурга и страдала от избиений и операций без наркоза

Фото: @willowwbarbie

Пластический хирург превратил модель в секс-рабыню и подверг ее жестокому насилию. Соответствующий материал публикует New York Post.

25-летняя американская певица и манекенщица Майя Сиас подала в суд на экс-возлюбленного Аммара Махмуда, обвинив его в психологическом абьюзе и систематических избиениях. По словам женщины, один раз он ударил ее по лицу и повредил глазницу, после чего отвез в свой медицинский центр в попытке скрыть следы преступления с помощью инъекций.

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«Махмуд стал вводить филлер в зону вокруг моего опухшего глаза, чтобы скрыть следы избиения. Я чувствовала, как он воткнул мне в лицо иглу, и как игла царапала кость, потому что он не делал ни анестезию, ни наркоз», — рассказала инфлюэнсер. Сиас также зафиксировала и другие следы побоев, которые она якобы получила от рук хирурга во время их романа.

Адвокат модели Ларри Хатчер добавила, что Махмуд также сделал ее клиентку секс-рабыней, регулярно прибегая к сексуальному насилию. «Почти каждую ночь Махмуд употреблял наркотики и алкоголь и насиловал Уиллоу, независимо от того, соглашалась ли она», — говорится в судебном иске, в котором также утверждается, что врач принуждал Сиас к групповому сексу с незнакомцами.

В сентябре сообщалось, что американский сенатор сделала подчиненного своим секс-рабом.

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      Карина Черных
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