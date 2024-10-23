Определились все пары 1/4 финала Кубка России в пути РПЛ

Определились все участники и пары 1/4 финала Кубка России в пути РПЛ

Стали известны пары 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу в пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Определившиеся участники доступны на сайте турнира.

На следующей стадии Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Ростов», московское «Динамо» и столичный «Локомотив», казанский «Рубин» и московский ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат».

Ранее ЦСКА на своем поле одержал победу над грозненским клубом в последнем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе армейцев единственный мяч забил Секу Койта на 34-й минуте. Ему ассистировал новичок команды Миралем Пьянич. ЦСКА, набрав 14 очков, вышел из группы с первого места.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит».

