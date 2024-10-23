Россиянка отказалась показать паспорт властям в Индонезии и провела в камере почти месяц

Memo Indonesia: россиянка провела в камере иммиграционной службы Индонезии месяц

Россиянка отказалась показывать паспорт и визу иммиграционной службе Индонезии и провела в камере почти месяц. Об этом пишет Memo Indonesia.

По информации издания, 24 сентября девушка приехала в город Сурабая. Местные жители заметили, что в частном доме, где она проводила время, проходят фотосессии, и доложили об этом властям. Сама россиянка участвовала в них в качестве модели. Прибывшим на место офицерам иммиграционной службы она якобы представилась чужим именем и не захотела предоставить документы.

В результате туристку задержали. Лишь спустя пять дней она согласилась показать паспорт, однако дело уже было в производстве. Следователи предположили, что задержанная незаконно работала моделью, но доказательств не нашли.

Суд обязал россиянку выплатить 500 тысяч индонезийских рупий (3,1 тысячи рублей) или провести в тюрьме неделю. Девушка предпочла отдать деньги. Теперь она готовится к депортации.

Ранее другая туристка отказалась платить за завтрак в пятизвездочном отеле Бали и была депортирована. Уточняется, что 13 сентября 35-летняя голландка пришла в гостиницу в районе Нуса-Дуа на юге острова, чтобы насладиться трапезой.

