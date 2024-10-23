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15:23, 23 октября 2024Силовые структуры

Суд приговорил троих российских спортсменов за осквернение Вечного огня на «Аллее Славы»

В Невинномысске суд приговорил спортсменов за осквернение Вечного огня

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Невинномысске суд приговорил троих спортсменов за осквернение Вечного огня на «Аллее Славы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Мужчины признаны виновными по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») Уголовного кодекса РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на один год в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года.

Ранее они попали на видео, на котором видно, как молодые люди забрались на постамент Вечного огня и грели ноги о пламя. Еще один снимал происходящее на камеру телефона.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело облившего краской памятник Герою СССР и готовившего диверсию.

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      Артем Соколов
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